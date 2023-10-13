Трихолог назвала главные причины женского облысения Трихолог Курская: женщины лысеют из-за аутоиммунных и гормональных заболеваний

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Облысение у женщин вызывают аутоиммунные заболевания, гормональные сбои, проблемы желудочно-кишечного тракта, нарушение всасываемости микроэлементов (витаминов, белков и т. д.), рассказала NEWS.ru трихолог Анастасия Курская. Среди причин медик также назвала последствия инфекций, перенесенных операций и сильный стресс.

Аутоиммунные заболевания, проблемы с ЖКТ, нарушение всасываемости микроэлементов (витаминов, белков и т. д.), гормональные сбои. К факторам риска относятся инфекции, перенесенные операции, сильный стресс. В последнем случае волосы чаще всего выпадают через два-три месяца. Длительный прием некоторых лекарств, — подчеркнула Курская.

По ее словам, вышеперечисленные причины относятся и к женщинам, и к мужчинам, но у первых отношение к волосам «почти сакральное», поэтому данная проблема для них «стоит особняком». Трихолог добавила, что в норме у человека выпадает до 100 волосков в сутки.

У женщин может быть генетическая предрасположенность к андрогенетической алопеции. Они тоже подвержены генетическому выпадению волос, которое передаётся по наследству. Но визуально у женщин волосы выпадают немножко по-другому, не так, как у мужчины. Если мы сделаем подбор посередине, раздвинем его, то мы можем увидеть разрежение пробоя в виде ёлочки. Если вы это видите, то это, скорее всего, генетическое выпадение волос, — рассказала Курская.

Медик отметила, что облысение у женщин может начаться в период беременности из-за изменения гормонального фона или, наоборот, после родов, а также когда организм входит в период менопаузы и количество женских половых гормонов снижается.

На этом фоне кажется, что мужских половых гормонов стало выше, хотя на самом деле это не так. В любом случае, прежде чем диагностировать алопецию, необходимо сдать анализы и обратиться к трихологу. Большинство алопеций можно сегодня вылечить тем или иным способом, — подытожила Курская.

Трихолог Юлия Галлямова ранее предупредила, что гель для душа не подходит для мытья головы, в этом средстве содержатся вещества, способные повредить структуру волос. По словам эксперта, использовать гель таким образом можно только мужчинам с очень короткой стрижкой.