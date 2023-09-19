Трихолог предупредила об опасности мытья головы гелем для душа Трихолог Галлямова: мытье головы гелем для душа вредно для структуры волос

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Гель для душа не подходит для мытья головы, так как в этом средстве содержатся вещества, способные повредить структуру волос, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-трихолог, доктор медицинских наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного образования Юлия Галлямова. Она подчеркнула, что состав шампуней больше подходит для мытья волос.

Гель для душа все-таки рассчитан не на волосы. Он рассчитан на то, чтобы смыть грязь с поверхности кожи. <...> Смывая грязь с кожи волосистой части головы, мы омыляем им волосы. Если волосы тонкие, сухие, поврежденные, то, конечно, гель для душа может пересушить их, — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что в этом состоит отличие гелей для душа от шампуней, которые содержат нейтральные вещества, не повреждающие структуру волос. По словам эксперта, мытье головы гелем может обойтись без последствий лишь у мужчин с очень короткой стрижкой.

Гель для душа не страшен, особенно мужчинам. Они могут это применять при наличии очень короткой стрижки. Но относительно женщин, конечно, мы можем говорить о повреждении структуры волос, — рассказала трихолог.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что продаваемые без рецепта в аптеках миноксидилосодержащие средства от выпадения волос не стоит использовать самостоятельно, поскольку можно только усугубить проблему. По словам специалиста, миноксидил является сосудорасширяющим препаратом, который хорошо работает при андрогенной форме потери волос, но только при длительном применении.