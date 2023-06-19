Тренер назвала комфортную температуру для занятий спортом на улице Тренер Волынкина: температура до 30 градусов является комфортной для занятий на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура до плюс 30 градусов считается комфортной для занятий спортом на улице летом, заявила NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. При этом она отметила, что важно учитывать индивидуальные особенности организма.

Комфортной температурой для занятий летом на свежем воздухе считается до плюс 30 градусов. Дальше в дело вмешиваются индивидуальные особенности организма: кому-то комфортно бегать в плюс 25, но что касается температуры, она не должна превышать 30 градусов, — сказала Волынкина.

Тренер предупредила, что в жару организм перегревается и значительно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Также при высокой температуре нарушаются обменные процессы в мышцах, а сердцу приходится быстрее и интенсивнее качать кровь для того, чтобы организм можно было охладить. Именно поэтому в сильную жару лучше отказаться от занятий спортом, отметила она.

Ранее Волынкина заявила, что бег является одним из лучших способов похудения, поскольку кардио позволяет сжигать лишние калории. В то же время она подчеркнула, что похудеть невозможно без правильного питания. Специалист рекомендовала сначала снижать вес при помощи полезной пищи, а только потом переходить к бегу.