Трабл-шутеры и киберпсихологи: как вузы начали заманивать абитуриентов В РФ появилась возможность получить образование по новым экзотическим специальностям, но что за ними стоит?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские вузы в условиях наметившегося дефицита учащихся осваивают новые способы привлечения абитуриентов. Например, в педагогических университетах открываются новые профили бакалавриата, в их числе «Этнофилологическое образование», «Game-педагог», «Образовательный инжиниринг», «Робототехника и технология». Можно также стать дипломированным майнером криптовалют, блокчейн-инженером или менеджером в области нанотехнологий. Эксперты утверждают, что таким образом ректоры пытаются зацепить тех, кто купится на необычные названия. Однако готов ли актуальный рынок труда предоставить новоявленным специалистам соответствующие вакансии — большой вопрос. Подробности — в публикации NEWS.ru.

«Непонятно, но красиво»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

О наметившейся тенденции заявила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. По ее словам, популярность российских педагогических вузов среди абитуриентов 2022 года увеличилась, а количество желающих поступить в один из них выросло в полтора раза в сравнении с прошлым годом.

Вполне возможно, что повышенный интерес к педвузам оказался неслучайным: в этом году велся набор по ряду новых специальностей бакалавриата. Это профили «Этнофилологическое образование», «Game-педагог», «Образовательный инжиниринг, Английский язык», «Робототехника и технология». Среди новых программ в магистратуре — «Экспертиза в образовании», «Бизнес-педагогика», «Мехатроника и робототехника», «Инновационное предпринимательство в сфере Edtech», «Госпитальная педагогика», «STEAM-технологии в основном и дополнительном образовании».

По мнению руководителя общественной организации «Родительское собрание» Константина Долинина, до недавнего времени российская молодежь не особо стремилась поступать в педагогические вузы.

Приходится признать, что зачастую в педвузы поступали отнюдь не от хорошей жизни, то есть если никуда больше не попал, то идешь туда. Да и многие выпускники педагогических университетов до школы потом не доходили — получали диплом и трудоустраивались в другие места. Вероятно, сейчас абитуриентов решили ловить на яркие и модные названия: звучит непонятно, но очень красиво, — пояснил NEWS.ru Долинин.

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Появление ряда новых профилей в бакалавриате по педагогическому образованию и магистерских программ, несомненно, обусловлено потребностями сегодняшнего дня, например, это можно сказать об этнофилологическом образовании, пояснил в разговоре с NEWS.ru доктор технических наук, профессор, автор Telegram-канала «Наука и университеты Евгений Белый.

В то же время он подтвердил, что другая часть связана с желанием руководителей вузов привлечь дополнительный поток абитуриентов с помощью красивых названий образовательных программ.

Молодежи сегодня не очень интересны сухие традиционные профили типа «учитель физики и астрономии», а профиль «образовательный инжиниринг», согласитесь, звучит значительно эффектнее. Несомненно, это удачный маркетинговый ход, который наверняка обеспечил и рост конкурса на бюджетные места, и дополнительный приток абитуриентов на внебюджет, — пояснил Белый.

Однако, продолжает профессор, здесь есть одно но.

Не уверен, что кто-то сегодня задумывается, где через четыре года смогут работать специалисты по образовательному инжинирингу. Скорее всего, мест приложения их знаний будет, мягко говоря, не очень много. Но бакалавриат теперь двухпрофильный, так что работать учителем в школе по второму профилю они смогут. Если, конечно, захотят, — указал собеседник NEWS.ru.

С выпускниками магистратуры в этом плане еще сложнее. Есть большие сомнения, что через два года магистратуры выпускнику программы «Инновационное предпринимательство в сфере Edtech» или «Бизнес-экономика» будет легко найти работу, особенно если речь идет об университетах в регионах. Однако, по словам Белого, осуждать вузы за такое пристрастие к красивым названиям не стоит, ведь обеспечить набор, в частности в магистратуру, это традиционно сложная задача. Вузы ведь только предоставляют возможность выбора, а решение всегда за абитуриентами и их родителями, указал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сторителлер или киберпсихолог

О том, что вузы взяли курс на разработку оригинальных курсов для бакалавров и магистров, говорит и доцент одного из российских вузов Николай Евдокимов. Он полагает, что в текущих условиях это требование рынка труда.

Например, считает Евдокимов, если раньше удачный набор обеспечивали юристы, экономисты и еще два-три направления, то в последние годы абитуриент стал куда более избирательным, понимающим, что на рынок выходят специалисты с новыми компетенциями и знаниями.

Перестройка вузов на новые форматы образования идет тяжело прежде всего в регионах и прежде всего из-за разрушенной системы подготовки педагогических кадров. Что касается высоких темпов приема в этом году, то я бы не обольщался, это может быть ситуативный процесс, не связанный с общей тенденцией, — указал в беседе с NEWS.ru доцент.

Game-педагог и специалисты в сфере образовательного инжиниринга — это только цветочки. Например, сегодня можно стать цифровым лингвистом, нейромаркетологом, специалистом по управлению репутацией, сторителлером, специалистом по геобрендингу, дата-сайентистом в нефтяной отрасли, менеджером по управлению талантами, экоаналитиком, профайлером и киберпсихологом.

Проректор одного из вузов страны в приватной беседе с NEWS.ru рассказал, что в рамках образовательных направлений вузы вправе самостоятельно придумывать профили. Собственно, так на свет и появляются «трабл-шутеры» и «дизайнеры виртуальных миров».

Собственно, можно создать практически любой профиль. Представьте: человек учится в магистратуре на «Экономике» по направлению «Экономика развлечений». Звучит же? Это хорошо заходит. Равно как и двойные профили. например, учитель английского языка — специалист по образовательному инжинирингу, — пояснил собеседник NEWS.ru.

В образовательном сообществе надеются, что самые разные «фишки», к которым сегодня прибегают высшие учебные заведения, помогут переломит тревожную тенденцию. За последние десять лет доля родителей, которые рассчитывают на то, что их дети-выпускники продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob. Родителям задали вопрос, где продолжат обучение их дети после окончания школы. В итоге каждый пятый ответил, что это будет среднее профессиональное учебное заведение. В 2010 году такой ответ давали только 8% опрошенных, однако почти каждый год с того времени их доля увеличивалась.

В попытке привлечь абитуриентов при помощи маркетинговых приемов нет ничего предосудительного, однако проблема кроется в другом, объясняет NEWS.ru научный сотрудник Научно-исследовательского и информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления Арсен Шаяхметов.

Вузы стремятся придумывать свои «фишки», завлекая будущих студентов красивой вывеской, рекламой, обещая трудоустройство и высокий уровень дохода в будущем. Образовательные программы, конечно, тоже требуют соответствия текущим трендам. Поэтому частично эта новация оправдана. Однако, скорее всего, специальностям будущего будут учить педагоги с базовым образованием середины XX века, потому эффекта будет немного, — указал Шаяхметов.

По его словам, в момент поступления в вуз малый процент абитуриентов твердо знает, что он хочет получить от своего образования. Чаще выбор делается в пользу модной «этикетки» или рекомендации родителей, а еще большим мотиватором является желание престижности и отсрочки от армии, потому маркетинговые ходы вузов здорово работают, но не всегда дают конечный результат.

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Однако дело не только в дефиците компетентных преподавателей. Представитель одного из российских вузов, кандидат педагогических наук, пожелавший не называть своего имени, пояснил NEWS.ru, что с позиции материально-технических условий, например, для обучения робототехнике требуются соответствующие материалы и оборудование:

Принципиально вывод на рынок образовательных услуг подобных продуктов отражает две вещи. Первое — это потребность получения дополнительных доходов образовательными организациями, которые это предлагают. Второе — это общий тренд на «технологизацию» педагогической деятельности. Обе этих тенденции не носят позитивного характера, ибо первая предполагает какой-либо обман будущих студентов, а вторая низводит педагогическую деятельность на уровень фабрики, что является принципиально невозможным. Но как рекламная вывеска всё это, видимо, будет работать хорошо, люди на это пойдут, так что можно ожидать, что коммерческая цель будет достигнута.

Впрочем, директор Института прикладных политических исследований ВШЭ Валерия Касамара не согласна с коллегами. По ее оценкам, в своем выборе абитуриенты и их родители вряд ли отталкиваются только от ярких названий специальности, их интересуют и учебные программы, и дальнейшая траектория выхода на рынок труда, и престиж выбранной профессии и вуза в целом.

Есть и еще один фактор, который актуален абсолютно для всех сфер: претензии работодателей, что вузовские программы устарели. Поэтому появление широкой линейки «образовательных предложений» — это адекватный сигнал о стремлении педагогического образования соответствовать и возросшему спросу абитуриентов, и запросам работодателей, и отраслевым трендам, — заявила она NEWS.ru.

Другой вопрос, признаёт Касамара, насколько качество образовательной «начинки» новых специальностей будет соответствовать вызовам, с которыми сталкивается педагогическое образование. Однако этот вопрос остается актуальным для очень многих сфер и, конечно, неймингом не решается.