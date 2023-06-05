Топ-менеджера «дочки» Росатома заочно арестовали за мошенничество Суд заочно арестовал экс-топ-менеджера «дочки» Росатома Кагача по делу о мошенничестве

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя генерального директора по закупкам компании «Атомэнергопроект» (дочерняя структура госкорпорации «Росатом») Валерия Кагача по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление апелляционной комиссии.

Постановлением Мещанского районного суда г. Москвы по ходатайству государственного обвинителя подсудимому Кагачу В. Ю. была изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, он был объявлен в розыск. Производство по делу приостановлено до розыска подсудимого. Установлен срок содержания под стражей на 2 месяца, — говорится в документе.

Там также указано, что защита подавала жалобу в Мосгорсуд, но тот оставил решение Мещанского суда без изменений.

По имеющимся данным, во время следствия Кагач не нарушал избранную ему подписку невыезде, но в дальнейшем перестал являться на заседания суда. Как выяснилось, он выехал за пределы России и не вернулся, в связи с чем ему и была изменена мера пресечения.

Как полагает следствие, менеджер со своими подчиненными в 2014–2015 годах приобретали оборудование для строительства Нововоронежской АЭС-2 у одного поставщика — компании «Рувента» — по значительно завышенной цене. Взамен участники преступной схемы получали откаты, что привело к серьезному ущербу. Один из фигурантов дела уже признал вину.