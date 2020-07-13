Томский губернатор назвал «заказухой» фотографии мешков с трупами из морга

https://static.news.ru/photo/921d1c70-c53a-11ea-a50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/Global Look Press

Фотографии якобы сваленных в кучу мешков с трупами пациентов коронавирусных госпиталей Томской области были сняты на заказ. Об этом сообщил губернатор Сергей Жвачкин.

Глава региона рассказал о результатах проверки департамента здравоохранения по факту публикации снимков в местном «Московском комсомольце».

Что обнаружила комиссия? «Фотосессия» в морге шла пять дней. Со 2 по 6 июля. Как рассказали сотрудники морга, фотографировал не работающий в морге работник частной похоронной службы, часто забирающий тела для захоронения и хорошо знающий расположение помещений. Его вспомнили и узнали, — цитирует губернатора департамент здравоохранения Томской области во «ВКонтакте».

Жвачкин считает, что фотографии носят заказной характер. Он подчеркнул, что сейчас компетентные органы выясняют, по чьему заказу и с какой целью похоронный агент фотографировал в морге. Глава региона полагает, что в морге не было порядка, регламентирующего его посещение посторонними лицами.

Жвачкин подчеркнул, что на снимке, где санитар работал без маски, тел пациентов с коронавирусом не было, а сотрудник морга был запечатлён, когда складывал отходы класса Б: одежду умерших, ветошь и одноразовые костюмы.

Также губернатор добавил, что после скандала было принято решение о модернизации паталогоанатомической службы. В морге будет утверждён порядок доступа, появится круглосуточное видеонаблюдение внутри и снаружи, будет приобретён дополнительный инвентарь. Сотрудников морга, допустивших фотосъёмку, привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности начальника департамента здравоохранения региона Александра Холопова. Чиновник лишился своей должности за фотографии из морга, которые стали достоянием общественности. Губернатор также заявил, что специально созданная комиссия в ближайшие дни закончит расследование инцидента. Новым начальником департамента здравоохранения региона назначен Сергей Дмитриев.

7 июля томский журналист Станислав Микрюков опубликовал фотографии из патологоанатомического бюро при городской больнице № 3. На снимках запечатлены мешки, лежащие на полу, вперемешку с другими лежал труп с меткой «Cov-19».

Региональный оперативный штаб в ответ обвинил Микрюкова в распространении недостоверной информации о коронавирусе. По официальной версии, в мешках хранились лишь использованная одежда и ветошь, писал NEWS.ru.