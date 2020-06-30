Толстой потребовал дать оценку демонстрации посольствами символики ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/27a80976-bac8-11ea-9978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой обратился в комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России и попросил дать правовую оценку демонстрации иностранными посольствами в Москве флага ЛГБТ, а также высказываниям дипломатов на тему защиты прав представителей этого сообщества.

По мнению парламентария, демонстрация ЛГБТ-символики и совместное заявление чрезвычайных и полномочных послов Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США имеют под собой политические мотивы. Толстой расценил это как попытку давления на волеизъявление россиян в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Депутат также попросил выработать способы реагирования на действия посольств, вплоть до обращения в МИД России с предложением о направлении ноты протеста.

Мы не допустим вмешательства во внутренние дела своей страны, мы против навязывания нам чуждых ценностей, правил поведения, правил игры, мы против нарушения наших законов. И право на свой суверенитет в принятии решений мы будем решительно отстаивать! — цитирует парламентария ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле отреагировали на флаг ЛГБТ на здании посольства США, который появился там утром 25 июня, но был снят спустя несколько часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в РФ недопустимы.