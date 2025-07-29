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29 июля 2025 в 15:15

Только малина и сахар! Готовьте это желе — зимой будете благодарить себя

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малиновое желе из малины и сахара получается нежным, с ярким ягодным вкусом и восхитительным ароматом лета. Оно тает во рту, оставляя приятную кислинку и сладость, идеально подходит к тостам, сырникам и блинам.

Для приготовления вам понадобится только малина и сахар! Возьмите 1 кг свежих ягод и 500 г сахара. Ягоды переберите, промойте и просушите, затем измельчите блендером или протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. В получившееся пюре добавьте сахар и тщательно перемешайте до полного растворения. Перелейте массу в кастрюлю и доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Убавьте огонь и варите 20–25 минут, пока смесь не начнет загустевать. Проверить готовность можно, капнув немного желе на холодную тарелку: если капля не растекается, оно готово.

Разлейте горячее желе по стерилизованным банкам, закройте крышками и дайте остыть при комнатной температуре. Храните в прохладном месте. Готовьте это желе летом — зимой будете благодарить себя.

Ранее стало известно, как быстро приготовить желе из красной смородины: рецепт на 1 кг ягод и 1 кг сахара.

малина
варенье
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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