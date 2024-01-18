Токарь и логопед из Тюмени стали миллиардерами Супруги из Тюмени выиграли 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше

Фото: Кухмарь Кирилл/ТАСС

Супруги из Тюмени Светлана и Юрий Семеновы сорвали джек-пот в новогоднем розыгрыше «Русское лото», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотереи «Столото». По данным компании, семья Семеновых выиграла 1 млрд рублей. Супруги признались, что они планируют потратить деньги на открытие частной логопедической практики, путешествие и помощь нуждающимся.

Семеновы отметили, что они не считают себя везунчиками. По их словам, они упорно трудились и старались принести пользу обществу. Отмечается, что Светлана Семенова работает логопедом, а Юрий — токарем. Пара жената уже 40 лет и скоро будет отмечать рубиновую свадьбу. Дочь супругов работает неврологом, сын работает в стоматологической клинике.

Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом. Когда муж вручил мне тубус [с лотерейными билетами], я отнеслась к подарку без особого энтузиазма, — рассказала Светлана.

Семья Семеновых проверила билеты 1 января, когда состоялся розыгрыш. Тогда же они узнали, что стали победителями и выиграли 1 млрд рублей. Супруги планируют потратить деньги не только на открытие бизнеса, но и на покупку квартиры и автомобиля, а также на лечение и помощь детям.

Представители компании «Столото» ранее заявили, что жители Тюмени стали третьими лотерейными миллиардерами. По итогам тиража, разыгранного 1 января, еще 87 граждан России стали миллионерами, а 22 участника получили по 454 тысячи рублей.