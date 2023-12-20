Тофу, банан, бобовые: чем заменить яйца по 120 рублей в новогодних блюдах

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Яйца входят в большинство новогодних блюд: на салаты, закуски, горячее и десерты их может уйти не один десяток. В то же время цена на один из самых популярных продуктов резко выросла, на текущей неделе средняя розничная цена десятка составила 121,8 рубля. Темпы подорожания превысили десятилетний рекорд. В отдельных торговых точках яйца и вовсе начали продавать поштучно. NEWS.ru узнал у поваров и кулинаров, чем заменить этот продукт в распространенных новогодних блюдах.

Заменить яйца сыром

Яйца входят в состав всех классических салатов, которые принято подавать на Новый год: селедки под шубой, крабового, мимозы, оливье. Заменить их можно разными видами сыра, рассказал NEWS.ru ресторатор Андрей Грязнов. Он добавил, что хотя экономию это не обеспечит (например, тофу стоит 300–400 рублей за килограмм), вкус получается довольно необычным.

«Во все салаты можно добавить сыр вместо яиц, например мягкий шелковый тофу со специями. Еще вариант — недорогой желтый чеддер. Его можно вместо яйца покрошить в салат мимоза», — пояснил Грязнов.

Яичный порошок — еще один вариант замены яиц в фарше, соусах, выпечке, уже вполне бюджетный. По словам ресторатора, во многих заведениях общепита его используют постоянно. Критичной разницы во вкусе не наблюдается, утверждает Грязнов.

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Семена вместо яиц

Команда поваров сети вегетарианских ресторанов «Джаганнат» предоставила NEWS.ru несколько вариантов замены яиц в выпечках, соусах или подливе.

Аквафаба — жидкость, оставшаяся после отваривания бобовых. Иногда вместо нее берут и ту, что остается в консервной банке от фасоли или гороха. 30 мл такой жидкости заменяют одно яйцо.

Семена льна — одну столовую ложку измельченного льняного семени можно смешать с тремя столовыми ложками воды. В такой пропорции они заменят в блюде одно яйцо. После смешивания оставить примерно на 15 минут в холодильнике для набухания. Семена можно заменить льняной мукой.

Вместо льняных можно использовать семена чиа. Одну столовую ложку надлежит смешать с тремя столовыми ложками воды. Чтобы смесь набухла, нужно подождать полчаса.

Нутовой или пшеничной муки нужно больше — три столовые ложки на три столовые ложки воды. Их можно добавить вместо яйца в тесто.

Одна ложка семян псиллиума — шелухи семян подорожника блошного — заменит два яйца в любых блюдах.

Заменить яйца с помощью пюре

В выпечке и сладких соусах яйца можно заменить различными пюре и не только. Например, четверть стакана яблочного или бананового пюре заменит одно яйцо. Поскольку яблоко и банан имеют яркий вкус, стоит убедиться, что они совместимы с другими ингредиентами.

Такую же роль могут сыграть картофельный или кукурузный крахмал. Одну столовую ложку нужно смешать с двумя ложками воды. Либо заменить его овсяными хлопьями, после чего дать смеси несколько минут на разбухание.

Манная крупа подходит для запеканок и вегетарианских котлет. Три столовые ложки заменяют одно яйцо. Либо можно смешать одну чайную ложку соды и одну столовую уксуса, это тоже заменит одно яйцо.

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Зачем в блюдах черная соль

Еще один секрет от шеф-повара вегетарианского ресторана — вкус яиц в любых блюдах имитирует черная соль. Она добывается в месторождениях, богатых сероводородом. Купить продукт можно в магазинах веганского питания, а еще проще — заказать на маркетплейсах.

Какие закуски можно приготовить без яиц

Ведущая популярного кулинарного блога Аля Самохина поделилась с NEWS.ru несколькими вариантами закусок и горячих блюд, которые готовятся без яиц. По ее словам, текущая ситуация с дороговизной яиц способствует тому, чтобы открыть для себя много интересных рецептов.

Намазка на хлеб с тунцом

150 г филе тунца, три маринованных или свежих огурца, одна средняя луковица, черный перец или халапеньо, полторы столовые ложки майонеза. Нарезать, перемешать.

Баклажаны в китайском стиле

Два баклажана, четыре столовые ложки соевого соуса, четыре столовые ложки соевого масла для жарки, четыре столовые ложки сиропа топинамбура, четыре столовые ложки тайского остро-сладкого соуса чили, одна столовая ложка крахмала, кинза. Нарезать баклажаны, присыпать крахмалом, перемешать. В сковороду добавить масло, соевый соус, сироп топинамбура, обжарить в этой смеси баклажаны. Готовые баклажаны полить остро-сладким соусом, посыпать кунжутом, кинзой

Кабачки с помидорами и чесноком

Это рецепт более сложный. Понадобится: два килограмма кабачков, два килограмма помидоров, 500 г сметаны, 250 г репчатого лука, две головки чеснока, пучок петрушки, 50 г оливкового масла, 50 мг лаврового листа, 50 мл растительного масла, шесть горошков душистого перца, одна чайная ложка сахара, соль по вкусу.

Кабачки очистить от семечек и внутренностей (если используется цукини, можно обойтись без этого), нарезать крупными кусками по 3–4 см. Лук мелко нарубить. А помидоры нарезать примерно вдвое меньшими кусочками по срав­нению с кабачками.

Разогреть в глубоком сотейнике смесь растительного и оливкового масла и обжарить лук до мягкости.

Всыпать в сотейник с луком кабачки и, помешивая, дождаться того момента, когда они пустят сок. Тогда добавить к ним помидоры, перемешать. Тушить на быстром огне минуты две-три. Уменьшить огонь, всыпать в сотейник сахар, добавить душистый перец и лавровый лист. Тушить еще три минуты, потом посолить, перемешать, стараясь не превратить содержимое сотейника в кабачковую икру или кашу. После чего тушить еще две минуты.

Тем временем мелко нарубить петрушку, очистить чеснок. Заправить полученное рагу давленым чесноком и петрушкой, приправить молотым перцем, перемешать и сразу снять с огня. Подавать с холодной жирной сметаной. Лавровый лист и душистый перец, чтобы они потом не попадали в тарелку и не мешали есть, можно класть в рагу, упаковав в мешочек из марли.

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