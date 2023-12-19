Нутрициолог призвала не отказываться от пиццы ради похудения Нутрициолог Петручишина: иногда можно позволить себе вредную еду

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Не стоит отказываться от пиццы и другой вредной еды ради похудения, если такая пища иногда появляется в рационе, призвала нутрициолог Анастасия Петручишина. В разговоре с «МК в Чите» специалист подчеркнула, что единоразовый профицит калорий никак не навредит фигуре. Жир начинает накапливаться только в том случае, если постоянно не следить за своим питанием.

Распространенное заблуждение: если вечером поесть пиццу, наутро весы покажут плюс несколько килограмм. <...> От единоразового превышения суточной нормы калорий ничего страшного не случится. Жир начнет накапливаться, только если вы длительное время будете находиться в профиците по калориям, — пояснила нутрициолог.

Нутрциолог посоветовала спрашивать себя, зачем человек ест ту или иную еду. Питание должно быть не только функциональным, но и приносить удовольствие. В связи с этим лучше организовать свой рацион так, чтобы в нем оставалось место для вкусных, но вредных продуктов, которые нравятся. Петручишина рекомендует отводить на сладости и фастфуд 20% от общего рациона.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее рассказала, что готовые блюда при доставке на дом могут стать опасными для здоровья. По ее словам, одной из возможных причин, почему продукт на столе оказывается некачественным, является несоблюдение условий хранения.