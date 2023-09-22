Россиянам объяснили, когда еда из доставки становится опасной Гастроэнтеролог Кашух: готовые блюда портятся при неправильном хранении

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Готовые блюда из кулинарии, кафе и ресторанов при доставке на дом проделывают сложный путь, и на определенном этапе могут стать опасными для здоровья, рассказала в беседе с «МК в Питере» врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. По ее словам, одной из возможных причин, почему продукт на столе оказывается некачественным, является несоблюдение условий хранения, в том числе и при доставке.

Если температурный режим нарушается, охлажденная или замороженная продукция может испортиться. В ней на­чнут размножаться патогенные микроорганизмы — возбудители опасных инфекций: дизентерии, сальмонеллеза, кампилобактериоза, энтеровирусной и аденовирусной инфекции, — пояснила специалист.

По этой причине не стоит заказывать на дом торты и пирожные с кремом, а также салаты с заправкой на основе майонеза, посоветовала врач. Отравиться можно и суши с роллами, причем если в рыбе уже появились патогенные микроорганизмы, то имбирь и васаби, которым приписывают антисептические свойства, вопреки расхожему мнению, не спасут от неприятностей. Также кишечную инфекцию могут вызвать карпаччо, тартар и другие мясные и рыбные блюда, приготовленные без термической обработки. Опасность для здоровья могут представлять даже пицца и шашлык, если они были приготовлены задолго до доставки.

Если блюда приготовили утром, а то и накануне вечером, а перед тем, как отдать курьеру, просто разогрели, то риск подхватить кишечную инфекцию довольно велик, — подчеркнула гастроэнтеролог.

Ранее стало известно о госпитализации двух москвичей с признаками ботулизма. По информации СМИ, двое мужчин, живущие в разных районах города, могли отравиться купленной в магазинах консервированной соленой сельдью одного и того же бренда.