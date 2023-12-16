Нутрициолог назвала компоненты оливье, вызывающие аллергию Нутрициолог Гусакова: оливье противопоказан аллергикам из-за яиц и майонеза

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Яйца и майонез могут вызвать аллергические реакции у людей, поэтому от салата оливье стоит отказаться в новогоднюю ночь, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она добавила, что популярное блюдо опасно для граждан с повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Из-за высокого содержания жиров и холестерина в майонезе и колбасе, салат оливье может быть нежелательным для людей с повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом и проблемами с сердцем. Некоторые ингредиенты салата оливье, такие как яйца, майонез могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Если у вас есть известная аллергия на компоненты салата, лучше отказаться от его употребления или заменить на альтернативный рецепт, — подчеркнула Гусакова.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что майонезные салаты, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, можно сделать полезными. По ее мнению, приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

Кроме того, можно заменить вредные ингредиенты салата на полезные, добавила диетолог. Например, вместо колбасы стоит положить в оливье курицу или морепродукты. Также специалист призвала россиян подумать над новогодним меню заранее, чтобы не готовить блюда в спешке.