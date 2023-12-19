Нутрициолог раскритиковала инициативу о стандартизации сладких подарков Нутрициолог Ильичева: дети не должны ассоциировать праздник со сладостями

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Специалист по детскому питанию нутрициолог Ирина Ильичева не оценила предложения ввести единый стандарт детских сладких новогодних наборов и выдавать такие подарки бесплатно. Как пояснила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», подобрать универсальный подарок для всех детей будет сложно. Кроме того, если дети будут ассоциировать праздник со сладостями, это может стать причиной проблем со здоровьем.

Что должно быть одинаково интересно и годовасику, и первокласснику? Конечно, это сладости, их любят все дети. Но психологи не советуют закреплять ассоциацию праздника с конфетами, это может привести к нездоровому пищевому поведению малыша, — подчеркнула эксперт.

В качестве альтернативы бюджетным расходам на сладкие подарки она предложила подумать о единой выплате семьям с детьми, чтобы родители сами купили то, что захочет конкретно их ребенок.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести в России единый стандарт новогодних сладких подарков для детей. Соответствующее обращение депутат направил в Минтруд и Роспотребнадзор. При этом, по мнению парламентария, угощать детей можно за счет региональных бюджетов.