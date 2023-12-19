В Госдуме предложили стандартизировать сладкие подарки Депутат Гусев: детские сладкие наборы должны соответствовать единому стандарту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо ввести единый стандарт новогодних сладких подарков для детей, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщает «Царьград», соответствующее обращение депутат направил в Минтруд и Роспотребнадзор. При этом, по мнению парламентария, угощать детей можно за счет региональных бюджетов.

Как пояснил в обращении законодатель, сладкие наборы, которые вручают детям на новогодних представлениях, в школах, а их родителям — на предприятиях, зачастую формируются произвольно, исходя из низкой цены подарка, а не его полезности.

Считаю необходимым ввести единый стандарт детского новогоднего подарка, в котором конфеты не будут нести риск аллергических реакций, а печенье и вафли будут без вреда для детского организма, — предложил Гусев.

Он добавил, что финансирование новогодних подарков детям можно было бы осуществлять за счет средств региональных бюджетов.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов предложил воздержаться от сладких подарков детям на Новый год. По словам медика, избыток сахара и шоколада может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита. Заменить вредные сладости врач предложил на зефир.