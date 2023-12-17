Главный педиатр Москвы посоветовал оставить детей без новогодних конфет Педиатр Османов предложил заменить в новогодних подарках конфеты на зефир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарить детям сладкие подарки на Новый год не рекомендуется, заявил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов. По его словам, которые приводит РИА Новости, избыток сахара и шоколада в рационе может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита. Заменить вредные сладости медик предлагает на зефир.

Это лакомство не на 100% безобидное, так как в его составе есть сахар. Однако если выбирать домашний зефир на основе яблочного и смородинового пюре, то вместе с рафинадом вы даете ребенку полезную клетчатку и фруктовые кислоты. Общего сахара в 100 граммах зефира — всего 2,5 грамма, а вес одной двойной зефирки — около 35–40 граммов. Следовательно, съедая одну вкусную воздушную домашнюю зефирину, ребенок потребляет всего один грамм сахара, — сказал Османов.

Также врач советует заранее предупредить друзей и родственников, которые собираются к вам в гости, не дарить вашим детям конфеты, лучше пусть приходят с интересными игрушками.

Османов предлагает полностью убрать из рациона детей до двух-трех лет конфеты и сахар. При этом ребятам постарше безопасно давать одну конфету в день, в возрасте 6–10 лет — две конфеты, от 10 лет — три конфеты в день.

Ранее нутрициолог Анастасия Кондаурова рассказала, кому лучше отказаться от шампанского на Новый год. По ее словам, это лучше сделать людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также шампанское представляет опасность для людей с сахарным диабетом, так как в напитке содержится большое количество сахара. Шампанское нежелательно употреблять и людям с хроническими заболеваниями печени, почек и аллергическими реакциями.