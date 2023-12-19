Россияне назвали три новогодних блюда, которые не подадут к столу Холодец и селедка под шубой возглавили антирейтинг новогодних блюд

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Готовить все главные новогодние блюда к праздничному столу планирует только половина россиян (47%), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос телемедицинского сервиса «Доктис». Остальные респонденты (53%) заявили, что хотят сделать стол более разнообразным и нетрадиционным. В частности, 4% граждан откажутся от холодца, а 6% не будут готовить селедку под шубой. Еще 4% россиян не хотят видеть на столе оливье.

При этом 27% опрошенных признались, что не поставят на новогодний стол ни одно из перечисленных блюд. Среди причин отказа от традиционного новогоднего меню 25% россиян назвали желание есть более здоровую пищу. Еще 7% граждан не хотят лишать себя новогодних угощений, но вынуждены соблюдать диету, Большая часть респондентов (48%) просто хочет приготовить что-то новое.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупредила, что людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта, рекомендуется отказаться от солений, пряностей, а также жареных блюд на Новый год. По словам медика, при таких заболеваниях необходим щадящий рацион питания. В первую очередь речь идет о пациентах, страдающих от язвенных или эрозионных дефектов слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки.

До этого эксперты ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» подсчитали, что новогодний стол в 2023 году обойдется россиянам на 500 рублей дороже, чем в 2022 году. По словам специалистов, праздничные угощения для семьи из четырех человек будут стоить примерно 5,5 тысячи рублей.