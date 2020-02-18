В пятёрку лучших университетов развивающихся стран по версии журнала Times Higher Education вошёл Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
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Московский университет год за годом усиливает свои позиции и это особенно значимо как для сотрудников, так и учащихся вуза, — сказал он.
При этом академик отметил, что рейтинги не являются самоцелью для МГУ, однако позволяют «объективно смотреть на развитие вуза».
Ранее NEWS.ru писал о том, что ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий считает, что факультеты, которые готовят специалистов в области математики, информатики, цифровой экономики и искусственного интеллекта, будут самыми востребованными среди абитуриентов МГУ в 2020 году.
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