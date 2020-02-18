https://static.news.ru/photo/cfeefc8a-527b-11ea-87d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пятёрку лучших университетов развивающихся стран по версии журнала Times Higher Education вошёл Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Об этом сообщает «Москва 24», ссылаясь на пресс-службу вуза. Основными критериями при составлении списка стали образовательная составляющая, трансфер знаний, международное сотрудничество и научно-исследовательская деятельность. По словам ректора университета академика Виктора Садовничего, студенты, преподаватели и специалисты МГУ гордятся работой и учёбой в вузе.

Московский университет год за годом усиливает свои позиции и это особенно значимо как для сотрудников, так и учащихся вуза, — сказал он.

При этом академик отметил, что рейтинги не являются самоцелью для МГУ, однако позволяют «объективно смотреть на развитие вуза».

Ранее NEWS.ru писал о том, что ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий считает, что факультеты, которые готовят специалистов в области математики, информатики, цифровой экономики и искусственного интеллекта, будут самыми востребованными среди абитуриентов МГУ в 2020 году.