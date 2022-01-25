Тиктокеры, а не иждивенцы: молодые россияне всё чаще отказываются работать

Молодёжь стремительно покидает отечественный рынок труда. Всего лишь за год 20—29-летних специалистов, то есть наиболее работоспособной категории молодых людей, стало меньше на 460,5 тысячи человек — подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Максимальный дефицит работающей молодёжи фиксируется сразу в ряде регионов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Основной причиной складывающейся ситуации чаще всего называют пресловутую «демографическую яму». Однако некоторые наблюдатели усматривают в этом совсем иную подоплёку — завышенные ожидания молодых сотрудников, которые мало кто готов сегодня удовлетворить.

«Себя любить надо»

24-летний Сергей из Нижнего Новгорода официально не работает. Молодой человек закончил местный вуз, получил высшее образование, однако так и не трудоустроился. В разговоре с NEWS.ru рассказал, что «прошёл ряд контор, но везде полный порожняк».

Слушайте, я не для того пять лет учился, чтобы на выходе получить зарплату в 30 тысяч рублей и 28 дней отпуска в году. Я тут прикинул, что с нынешней инфляцией дешевле дома сидеть, чем на работу каждый день мотаться — на проезд, еду и одежду тратиться, — объясняет Сергей.

Он говорит, что подрабатывает, и экономически это куда более рентабельно, поскольку львиная доля работодателей сегодня мечтает получить «не сотрудника, а раба».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей неплохо владеет графическими редакторами — периодически берёт заказы у тех, кому надо, например, разработать афиши или рекламные листовки. Последние, говорит, пользовались особым спросом в ходе выборов. Иногда, когда деньги совсем заканчивается, выполняет низкоквалифицированную, по его словам, работу:

«Винду» переставляю, учу работать в Фотошопе, бабушкам антивирусы на компы скачиваю. Но вот на дядю работать точно не буду — себя больше любить надо.

Представители сети FinExpertiza отмечают: количество молодых работников стремительно сокращается все последние годы. Например, за последний год наибольшая убыль работающей молодежи наблюдалась в Москве (в столице работников в возрасте до 30 лет в третьем квартале 2021 года стало меньше на 13,2%), Коми (-12,8%), Калужской области (-11,7%), Вологодской области (-10,9%), Смоленской области (-8,7%), Санкт-Петербурге (-8,6%), Ханты-Мансийском автономном округе (-8,3%), Курганской области (-7,6%), Орловской области (-7,5%) и Хабаровском крае (-7,4%).

История Сергея из Нижнего Новгорода — красноречивая иллюстрация массовой проблемы. Безработица в 5% среди россиян 25–29 лет при среднем показателе 3,3% для старших возрастов, очевидно, свидетельствует о неблагоприятной ситуации на рынке труда для молодых специалистов.

Алёна окончила гуманитарный факультет одного из поволжских вузов, но работать в привычном понимании этого слова не начала. Девушка не раскрывает источники доходов, отвечая уклончиво — дескать, молодой человек помогает, да родители немного подкидывают.

У меня просто дилемма возникла: в регионе престижной работы практически нет: в чиновники идти не хочу, там с 8 до 17 часов точно надо в кабинете сидеть, плюс пропускной режим, лишний раз в магазин не отбежишь. В Москву переезжать не хочу: мне там предлагали работать за 80 тысяч рублей, но квартиру надо снимать тысяч за 40-45. В итоге возвращаемся к обычной региональной зарплате, — рассуждает девушка.

Основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов полагает, что речь идёт о «своеобразной западне». Молодые люди, с одной стороны, предъявляют довольно высокие требования по доходу, поскольку находятся в расцвете жизненной активности, стремятся к динамике, новым впечатлениям, стандарту успешной жизни.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С другой, говорит Фирсов, у этой же группы часто не хватает квалификации, есть уже новые представления о балансе рабочего и личного времени, не в пользу серьёзных переработок. Социолог полагает, что мы наблюдаем ценностный конфликт между работодателями, менталитет которых был сформирован в другой корпоративной среде, и молодого персонала, ориентированного на новые романтизированные и часто переоценённые представления о своей профессиональной миссии.

Тиктокеры или тунеядцы?

Нежелание работать в сложившихся условиях власти зачастую трактуют как иждивенчество. Например, несколько лет назад экс-советница ульяновского губернатора Светлана Опёнышева прямым тексом заявила, что «за тунеядство надо налоги брать и на исправительные работы отправлять». Она также предлагала не выплачивать пособия по безработице, аргументируя это тем, что «в деревнях перестали обрабатываться огороды».

И вообще — если раньше у нас люди работали круглый год, то сейчас у нас народ избаловался до того, что, начиная с мая по сентябрь, уходит на грибы и ягоды. А в октябре выходят и говорят — так, давайте нам опять работу. Многие люди, которые сидят дома и получают пособия по безработице, еще где-то работают — неофициально, кто-то на полставки, — указывала чиновница.

Периодически подобные настроения вырываются даже на федеральный уровень. Например, Максим Топилин, занимавший ранее пост министра труда и социальной защиты России, предлагал установить сбор с неработающих граждан, так называемый «налог на тунеядцев», в размере 20 тысяч рублей.

Мне кажется, 20 тысяч — это нормально, маловато даже, — говорил он.

Максим Топилин Сергей Булкин/NEWS.ru

Но правильно ли трактовать подобные настроения в обществе исключительно как иждивенческие? Тем более, указывают эксперты, многие молодые люди, выпавшие с рынка труда, не торопятся вставать в очередь за пособиями по безработице.

По мнению ректора университета управления ТИСБИ Алексея Лопатина, истинная причина происходящего кроется в так называемых «новых возможностях», появившихся в последние 3-5 лет. в разговоре с NEWS.ru он утверждает, что практически каждый молодой человек, на сегодняшний день, хочет стать блогером или тиктокером:

Эта деятельность, по их мнению, принесёт быстрый и серьёзный доход. Сейчас практически вся молодежь занимается генерированием контента, при этом вообще не задумываясь о его качестве. Как говорится — пипл хавает.

По оценкам Лопатина, фактически сегодня мы наблюдаем формирование некой альтернативной неформальной реальности, в которой молодая и амбициозная молодежь хочет получить всё и сразу. Он полагает, что субъективные завышенные ожидания от жизни — вот действительно одна из главных проблем. Ректор подчеркнул: у молодёжи не возникает критического отношения к себе как к объекту профессиональных инвестиций работодателей.

Привычка быть бедным

С другой стороны, карьера тиктокера — не такая уж и плохая перспектива. The Wall Street Journal сравнила доходы тиктокеров и руководителей крупных международных корпораций. Самая высокооплачиваемая тиктокерша в мире — Чарли Д’Амелио из США. Согласно данным Forbes, в 2021 году девушка заработала 17,5 млн долларов. Её доход за год оказался выше, чем у глав таких компаний, как Exxon Mobil, Starbucks и McDonald's. При этом творческий путь Чарли, которой всего 17 лет, начался три года назад, когда она стала снимать короткие танцы под музыку. Сегодня у неё более 133 млн подписчиков в TikTok и многочисленные рекламные контракты с крупнейшими брендами мира.

Молодёжь видит такие картинки из жизни знаменитых блогеров, тиктокеров и задумывается: а чем мы хуже? Многие начинают работать на себя, — говорит в разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета Дмитрий Назаров.

pixabay.com

Эксперт говорит, что в разряд иждивенцев сегодня во многом ошибочно записывают тех же видеоблогеров, но это априори несправедливо.

Завышены ли зарплатные ожидания современной молодёжи — вопрос из разряда дискуссионных. Опрос международной образовательной компании «ЯКласс» показал: на первой работе 40 процентов российских школьников хотят получать более 60 тысяч рублей в месяц. При этом, согласно данным Росстата, средняя зарплата в России на конец 2021 года составила 56 тысяч рублей.

Ещё 27 процентов учеников 5-11 классов считают, что их первый профессиональный доход составит от 35 до 50 тысяч рублей, 22 процента — от 25 до 35 тысяч рублей, 11 процентов — от 15 до 25 тысяч рублей.

Завышенные ожидания молодежи — это иллюзия, считает кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн. Он пояснил NEWS.ru, что возрастные россияне в значительной своей части привыкли быть бедными, привыкли к тому, что не имеют достаточно средств для достойной жизни, а молодежь так жить не хочет. Отсюда и закономерные требования к вознаграждению за свой труд, считает Эрштейн.

Они просто хотят по-человечески жить, нормально питаться, одеваться и отдыхать, не считать копейки, иметь нормальное жилье. А чтобы это всё было, в условиях тотального роста цен, в России нужно зарабатывать очень приличные деньги, — указал эксперт.

Однако в существующих реалиях этот конфликт имеет мало шансов на успешное разрешение. Например, в Ленинградской области на зарплату в 15 тысяч рублей ищут врача-педиатра, а во Владивостоке разыскивают учителя английского языка — он может претендовать на зарплату в 20 тысяч рублей. Очереди из желающих занять эти позиции явно не наблюдается.