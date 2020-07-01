Тест на коронавирус в России проводят более 780 лабораторий

https://static.news.ru/photo/512d69e4-bc44-11ea-923f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россияне могут сдать на коронавирус в 783 лабораториях, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве утончили, что 109 лабораторий относятся к Роспотребнадзору, 542 находятся при государственных медицинских организациях и 132 являются лабораториями частной формы собственности.

Все необходимые сведения о прохождении тестирования можно получить, позвонив в оперативные штабы регионов.

Как писал NEWS.ru, коэффициент распространения коронавируса в России на 2 июля составляет 0,97. На уровне менее единицы он держится более двух недель — с 16 июня. В Москве коэффициент второй день подряд остаётся на уровне 0,88. Ниже единицы он опустился в первых числах июня. В шести регионах из первой десятки по уровню заболеваемости COVID-19 данный показатель колеблется от 0,8 до 0,95.

За последние сутки в России из больниц выписаны более шести тысяч человек, вылечившихся от коронавируса. Всего с начала пандемии справились с инфекцией 428,9 тысячи пациентов. Общее количество заразившихся составляет 661,1 тысячи, из которых 6,7 тысячи были выявлены за последние сутки. Жертвами заболевания стали 9,6 тысячи человек, 147 летальных исходов зафиксированы за последние 24 часа.

С начала пандемии COVID-19 в мире выявили у более чем 10,4 млн человек, около 510 тысяч погибли. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (свыше 2,6 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).