Терапевт рассказала, почему нельзя игнорировать боль в ушах Терапевт Иванова: запущенный отит может привести к полной потере слуха

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Не стоит игнорировать боль в ушах, поскольку запущенный отит может привести к полной потере слуха, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. Кроме того, по ее словам, у пациента может развиться арахноидит, менингит и абсцесс мозга.

В запущенных случаях или при самолечении отит может перейти в хроническую форму, а также привести к серьезным ухудшениям состояния здоровья, вплоть до полной потери слуха. При перемещении инфекции из внешнего уха вглубь может появиться арахноидит, менингит, абсцесс мозга, — рассказала Иванова.

Он добавила, что на фоне отита может возникнуть ухудшение слуха, поражение слуховых и лицевых нервов, а также параличи. Терапевт также предупредила, что внутренний отит может нарушать равновесие, пространственную ориентацию и вызывать тугоухость. Иванова отметила, что осложнение воспаления чревато гнойным разрушением костей.

Поэтому при возникновении характерных симптомов, например болей в ушах, ощущения заложенности, выделений, следует обратиться к врачу, — призвала врач.

Ранее Иванова перечислила основные симптомы отита. По ее словам, при этом заболевании появляются боль в ушах, заложенность в них и выделения из ушной раковины, а также ухудшается слух и повышается температура.