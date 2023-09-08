Терапевт перечислила семь симптомов отита Терапевт Иванова рассказала, что боль в ушах является одним из симптомов отита

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Боль в ушах, заложенность в них и появление выделений из раковины являются симптомами отита, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. По ее словам, при этих жалобах, а также при снижении слуха, общей слабости, недомогании, повышении температуры нужно сразу идти на консультацию к специалисту.

Следует обратиться к врачу, который выявит причину заболевания и назначит необходимое лечение, во избежание рецидива. При своевременном обращении за медицинской помощью отит можно вылечить консервативным способом. В основном используются лекарственные препараты местного применения, — объяснила Иванова.

Она добавила, что при гнойном среднем отите проводится активная антибактериальная терапия. Иванова рассказала, что при остром среднем отите могут назначаться физиотерапевтические процедуры, например, прогревания. Если же болезнь будет сопровождаться гноем, то врач обработает ухо дезинфицирующими средствами, отметила терапевт.

Физиотерапевтические процедуры помогают остановить процесс воспаления, уничтожить инфекции и убрать сильную боль. Могут проводиться следующие процедуры: лазеротерапия, тубус-кварц, электрофорез, светолечение и ультрафиолетовое облучение. В случае неэффективности медикаментозной терапии и физиотерапевтических процедур применяется хирургическое лечение, — рассказала врач.

Иванова подчеркнула, что для профилактики отита стоит соблюдать правильную гигиену ушей и вовремя лечить заболевания ОРВИ, а также избегать переохлаждений.

Ранее отоларинголог Шамиль Гаджиибрагимов рассказал, что при отите опасно заниматься самолечением, поскольку на запущенных стадиях болезнь трудно поддается терапии и слух может полностью не восстановиться. По его словам, при возникновении любых симптомов этого заболевания важно обратиться к врачам за квалифицированной помощью.