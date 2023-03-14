Лор перечислил последствия самолечения отита Врач Гаджиибрагимов: из-за самолечения отита слух может не восстановиться полностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабинет отоларинголога

Самолечение при отите опасно, поскольку на запущенных стадиях болезни орган слуха трудно поддается терапии и может полностью не восстановиться, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» отоларинголог Шамиль Гаджиибрагимов. По его словам, при возникновении любых симптомов этого заболевания важно обратиться к врачам за квалифицированной помощью.

Вне зависимости от вида отита, заниматься самолечением не стоит, так как орган слуха — это тонкий и четко настроенный инструмент нашего организма, который в запущенных случаях болезни довольно трудно поддается терапии с полным выздоровлением, — предупредил Гаджиибрагимов.

Лор отметил, что пациенты с отитом обычно не медлят с посещением специалиста, ведь их беспокоит не только болевой синдром, но и шум в ушах, снижение слуха и проблемы с ориентацией в пространстве. Также врач добавил, что отит может принять хроническую форму в зависимости от давности заболевания, характера течения болезни и изменений в самом органе слуха.

Отоларинголог Мария Шушина ранее заявила, что при гайморите следует отказаться от термических процедур, таких как прогревание пазух носа яйцами или мешочками с солью, посоветовала. Врач пояснила, что такой способ является опасным, так как способен усилить воспалительные процессы.