Терапевт рассказала, как помочь человеку при анафилактическом шоке Терапевт Иванова: при анафилактическом шоке нужно прервать контакт с аллергеном

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При анафилактическом шоке, возникающем при попадании аллергена в организм, необходимо быстро оказать первую помощь пострадавшему, устранив контакт с аллергеном, а также контролировать его состояние до приезда врачей, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. По ее словам, скорость развития анафилактического шока зависит от того, каким путем аллерген проник в организм.

Если [аллерген] попал внутривенно — скорость распространения острой реакции займет 30–60 секунд. Если аллергия на пищу — реакция появится через 15–90 минут, — пояснила терапевт.

Если шок вызван введением в организм какого-либо медицинского препарата, то следует немедленно остановить этот процесс. В случае укуса насекомого необходимо сразу же вынуть жало и приложить к пораженному месту лед. Если анафилаксию вызвала пища, то нужно убрать ее остатки из полости рта, прополоскать рот и по возможности промыть желудок.

После вызова скорой помощи следует наблюдать за состоянием пострадавшего, расстегнуть стесняющую одежду, открыть окно, обеспечив приток свежего воздуха. В случае тошноты человека необходимо повернуть на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвоты в дыхательные органы. При наличии зубных протезов нужно их убрать. До приезда медиков больного следует уложить с приподнятыми ногами на 45 градусов, не давать садиться и вставать.

До приезда скорой [следует] проверять дыхание, пульс. Если он отсутствует, необходим искусственный массаж сердца. В случае, если больной перестает дышать, искусственное дыхание будет малорезультативным из-за отека гортани. Помочь больному, спасти ему жизнь может инъекция адреналина или дексаметазона. В экстренной ситуации при наличии определенных навыков и умений возможно проведение ларинготомии — рассечения гортани, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в больнице Белгорода умерла девятилетняя девочка из-за аллергической реакции на антибиотик, введенный через капельницу. Ребенка госпитализировали со средней степенью тяжести из-за воспаления почек. После получения антибиотика в стационаре детской областной клинической больницы у девочки начались судороги и остановилось сердце. Она впала в кому и скончалась.