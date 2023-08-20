В Белгороде девятилетняя девочка умерла после введения антибиотика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятилетняя девочка умерла в больнице Белгорода из-за аллергической реакции на антибиотик, введенный через капельницу, сообщил Telegram-канал «Белгород №1». Ребенка госпитализировали со средней степенью тяжести из-за воспаления почек.

После получения антибиотика в стационаре детской областной клинической больницы у девочки начались судороги, и сердце остановилось. Она впала в кому и ушла из жизни вечером 19 августа. Глава областного Минздрава Андрей Иконников подтвердил, что у пациента наблюдались признаки острой анафилаксии после введения антибиотика.

Были предприняты все меры для ее спасения: медики собирались на консилиум, где принимали решения о лечении и обследовании, исходя из результатов анализов. Кроме того, лечение осуществляли по рекомендациям специалистов федерального центра, но спасти девочку не удалось, — заявил Иконников.

По его словам, больница и областной Минздрав инициировали проверку в Следственном комитете по поводу смерти девочки. Окончательное решение о проведении проверки будет приниматься родителями, с которыми руководство больницы поддерживает постоянную связь. Также Иконников обещал родителям предоставить любую необходимую помощь.

Напомним, в июле в Махачкале во время надомной операции по увеличению ягодиц скончалась 22-летняя Мукминат Шабасова. Косметолог, проводившая процедуру, находится под подпиской о невыезде. На допросе она заявила, что перед введением препарата спрашивала у пациентки о возможных аллергических реакциях, на что та ответила, что ранее неоднократно обезболивала кожу лидокаином. Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.