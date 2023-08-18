Терапевт объяснила, почему россиянка весом 157 кг не заметила беременность Терапевт Ярцева: россиянка с весом в 157 кг могла забеременеть только чудом

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Россиянка, весившая 157 килограммов, действительно могла заметить беременность только на шестом месяце, рассказала NEWS.ru терапевт Ирина Ярцева. По словам врача, подобных случаев в медицине очень много, хотя такой лишний вес провоцирует гормональные нарушения.

Вес повлиял. Она же и так больших размеров, я так понимаю. Таких историй в медицине очень много. Привозим в больницу с жалобами на сильную боль в животе, а у пациентки схватки, а она удивляется: «Какие схватки, какая беременность? С ума сошли?». Как она вообще забеременела — большой вопрос. Из-за большого количества жира происходят гормональные нарушения, — добавила Ярцева.

Собеседница подчеркнула, что полные женщины не всегда замечают, что находятся в положении: по ее словам, при здоровой беременности люди набирают четыре-шесть килограммов, при весе в 157 кг разницу никто не заметит, а симптомы типа тошноты и раздражительности не всегда с этим связаны.

Другой вопрос — как можно не заметить полугодового отсутствия месячных. Во-первых, у таких людей изначально могут наблюдаться гормональные сбои, нестабильность. Наверно, чудом какая-то овуляция произошла <...> совпал половой акт, — подытожила Ярцева.

Ранее сообщалось, что весившая 157 кг жительница Подмосковья заметила беременность только на шестом месяце, после того, как у нее начались резкие перепады настроения, стало тяжело ходить и стремительно набирался вес. УЗИ показало, что она находится на 29-й неделе беременности, женщину в срочном порядке отправили в перинатальный центр. На 36-й неделе врачи провели процедуры для созревания легких малыша, а на 37-й сделали кесарево сечение.

Отмечается, что ситуация осложнялась большим весом пациентки и диагностированным ранее диабетом второго типа. Тем не менее операция прошла успешно, на свет появилась девочка весом 3400 граммов и ростом 54 см. Они уже выписаны домой.