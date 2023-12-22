Терапевт назвала нестандартный способ профилактики диабета зимой Терапевт Савенко указала на пользу уборки снега в профилактике диабета

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Уборка снега зимой является серьезной физической нагрузкой, которая способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови и является профилактикой диабета, рассказала NEWS.ru терапевт Вероника Савенко. Кроме прочего, такое времяпрепровождение снижает риск атеросклероза и нормализует артериальное давление. Ежедневная работа с лопатой благотворно скажется на общем самочувствии, отметила эксперт.

Как мы знаем, физическая нагрузка способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в крови и снижает риск возникновения сахарного диабета второго типа, она также снижает риск атеросклероза и нормализует артериальное давление, снижает смертность и повышает качество жизни. Поэтому ежедневный выход на улицу, чтобы поработать с лопатой, благотворно скажется на углеводном обмене и общем самочувствии, — рассказала Савенко.

Во время уборки снега человек может сжечь от 400 до 900 килокалорий, добавила эксперт. Однако слишком усердствовать, по ее словам, не стоит. Необходимо помнить, что холодный воздух приводит к сужению сосудов, а сердце бьется быстрее от нагрузки. Это чревато сердечным приступом.

Чтобы минимально травмировать свой организм во время уборки снега, держите лопату за среднюю часть черенка. Это самое удобное положение, которое обеспечивает необходимый упор на слой снега и работать надо инструментом с длинным черенком. По высоте он должен быть примерно по плечо, — добавила терапевт.

Ранее кардиолог Ксения Ерусланова посоветовала россиянам ввести в свою жизнь силовые тренировки. По ее словам, такая физическая нагрузка полезна даже пожилым людям. Им рекомендуется выполнять по две тренировки в неделю.