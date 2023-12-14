Кардиолог дала совет, как прожить дольше Кардиолог Ерусланова: физические нагрузки поспособствуют долголетию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Физические нагрузки могут поспособствовать долголетию, рассказала врач-кардиолог Ксения Ерусланова. В разговоре с KP.RU специалист подчеркнула, что для реального продления жизни важно по чуть-чуть увеличивать активности, чтобы достичь оптимальных показателей.

Любой уровень физической активности лучше, чем ее полное отсутствие. Нужно начинать двигаться хотя бы по чуть-чуть, понемногу. Однако для реального продления жизни важно идти вперед — повышать физнагрузки, чтобы достичь оптимальных показателей, — пояснила врач.

По ее словам, еще недавно люди старшего возраста настороженно относились к силовым тренировкам, а врачи даже считали их вредными для пожилых. Но за последние пару лет ученые пришли к выводу, что силовые нагрузки положительно сказываются на здоровье при старческой астении. Пожилым рекомендуется выполнять по две такие тренировки в неделю, но перед этим важно вместе с профессионалом подобрать упражнения, которые подойдут для конкретного человека.

Ученые доказали, что спорт защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, снижает риски развития гипертонии и онкологий, сокращает угрозу сахарного диабета и атеросклероза. Врач подчеркнула, что также благодаря физическим активностям можно наладить сон, избавиться от лишнего веса, улучшить структуру костей, уменьшить тревожность и замедлить старение мозга.

Шведские ученые ранее выяснили, что биомаркерами долголетия выступают показатели крови. К такому выводу специалисты пришли спустя 35 лет исследований, взяв анализы у 44 тысяч человек. Добровольцами выступали люди в возрасте 64 лет и старше. Среди них у долгожителей выявили более низкие показатели сахара, креатинина и мочевой кислоты.