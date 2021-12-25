Тепляковы прокомментировали предложение члена СПЧ прекратить обучение Алисы

Родители 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой ответили на предложение члена СПЧ Александра Асмолова, который ранее просил уполномоченных лиц приостановить обучение девочки в университете. Отец Алисы Евгений заявил РЕН ТВ, что психолог не имеет права что-то советовать, потому что не знаком с ситуацией лично, в то время как Наталья, мать Алисы, спросила психолога в семейном блоге на LiveJournal, всем ли ученикам, подвергающимся дискриминации на месте учёбы, он советует уйти.

Уважаемый г-н Асмолов! А вы, как один из ключевых специалистов-психологов в МГУ и в России, всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти? — написала женщина в «Живом Журнале».

Отец выступил более решительно, поставив Асмолову в укор тот факт, что тот «не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением», поскольку не пересекался с девочкой и не общался с родителями, хотя такая возможность у него была и остаётся до сих пор.

Помимо этого, он обвинил психолога в раскрытии персональных данных ребёнка, что «просто неэтично, непрофессионально и незаконно» с его стороны. Евгений также поделился, что хотел бы оценку действий Асмолова от уполномоченных органов.

Мне хотелось бы, чтобы комиссия по этике дала оценку действиям этого человека, — сказал мужчина во время телефонного звонка.

Ранее днём Асмолов выложил открытое письмо, адресованное председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, в котором просить принять меры и остановить учебный процесс 9-летней Алисы, поскольку это может быть чревато для её состояния.

Вопрос о том, есть ли Алисе место в вузе, обострился после конфликта, произошедшего между отцом девочки и заведующим кафедрой после экзамена, на котором студентке поставили «неуд». Родители позже разместили в блоге послание, в котором рассказали о нарушениях формата проведения экзамена со стороны МГУ и попросили контролирующие органы принять меры.