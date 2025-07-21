Теперь пьем только домашнее вино: готовится легко из слив

Теперь пьем только домашнее вино: готовится легко из слив

Домашнее сливовое вино получается терпким и насыщенным. Оно не требует сложных ингредиентов или специального оборудования — только сливы, сахар, вода и немного терпения. Через 1–2 месяца получится напиток, бутылку которого не стыдно поставить и на праздничный стол.

Переберите 3 кг спелых слив, уберите плодоножки и ножки. Разомните фрукты руками или толкушкой, чтобы выделился сок. Переложите массу в стеклянную банку или бродильную емкость. Добавьте 2 кг сахара и 2 л теплой воды, все хорошо перемешайте.

Накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Раз в сутки перемешивайте, чтобы не образовалась плесень. Когда появится пена и шипение, это значит, что началось активное брожение.

Процедите мезгу через марлю или сито, отожмите жмых. Перелейте сусло в чистую емкость, установите водяной затвор или перчатку с проколотым пальцем. Оставьте вино при температуре 18–24 °C на 30–45 дней.

Когда брожение завершится (перчатка опадет, пена исчезнет), аккуратно слейте вино с осадка через трубочку. Перелейте в чистую бутылку, закройте плотно и уберите в холодное место на дозревание — минимум на месяц. За это время вкус станет более округлым, исчезнет резкость, а напиток приобретет красивый рубиновый оттенок.

Совет: хотите крепленое вино? После брожения добавьте в литр напитка 50–100 мл водки — и оставьте еще на 2 недели.

Не забывайте, что алкоголь вреден для здоровья!

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