Telegram-каналы Ходорковского возобновили работу под новыми названиями

Telegram-каналы изданий «МБХ.Медиа» и «Открытые медиа» возобновили работу под новыми названиями. По словам экс-главреда «Открытых Медиа» Юлии Ярош (признана российскими властями СМИ-иноагентом), каналы находятся в собственности предпринимателя Михаила Ходорковского, пишет «Дождь» (признан российскими властями иноагетом).

Вечером 30 августа канал «МБХ Медиа» переименовали в «ЧТД», удалив все старые посты. После этого в нём появилось сообщение о том, что теперь это новостной агрегатор, который «разоблачает ложь государственных СМИ».

Позднее канал «Открытые медиа. Эксклюзивы» переименовали в «Можем объяснить». Администраторы сообщили, что канал «не захватили силовики и фээсбэшники», в нём будут публиковаться эксклюзивные расследования, новости по политике и разборы аналитиков.

Меня никто не предупреждал, я узнала [из СМИ], что появился другой контент. Я без понятия, кто будет делать этот контент, и могу 100-процентно заявить, что ни я, ни мои коллеги к этому отношения не имеем, — подчеркнула Ярош.

Экс-главред «МБХ.Медиа» Вероника Куцылло в свою очередь объяснила, что это не перезапуск издания, а канал не был захвачен или продан. Подробностей она привести не смогла. Пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар сказал, что «Открытые медиа» и «МБХ.Медиа» закрыты и не будут перезапускаться.

4 августа Роскомнадзор заблокировал «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиту открытки». При этом редакции уведомлений о блокировке от регулятора или Генпрокуратуры заранее не присылали. Днём в среду на общий адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. Однако в них не уточняется, какие именно материалы нужно удалить, рассказали в редакции.

Позднее стало известно, что власти считают их связанными с британской НПО Open Russia Civic Movement, которая признана ими нежелательной организацией. После этого проекты заявили о прекращении своей работы для сохранения безопасности сотрудников.

Ходорковский владел «МБХ Медиа», а «Открытые медиа» получили грант от его проекта.