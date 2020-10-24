Текущий октябрь в Центральной России может побить рекорд 1967 года

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в текущем октябре может быть побит рекорд тепла.
По его словам, текущий октябрь в настоящее время «идёт по климатическому графику самого теплого в истории регулярных метеонаблюдений» и может побить рекордно тёплый октябрь 1967 года.
Плюс 9,8 против плюс 9,0. И такой тренд, по всей видимости, сохранится надолго, — отметил он.
Тишковец отметил, что начиная с 25 октября на погоду в регионе будет оказывать постепенное влияние антициклон с запада, благодаря которому вероятность дождей снизится до минимума, солнце начёт чаще показываться из-за туч, а температура воздуха будет находиться в пределах 9-11 градусов тепла,
Ранее NEWS.ru писал, что Тишковец рассказал, какая погода ждёт жителей столицы на предстоящей неделе. По его словам, синоптики прогнозируют «Бабью осень».