Таможенный конфискат предложили отдать бедным россиянам

Конфискованные таможней товары предложили отдавать малоимущим россиянам. Общероссийский народный фронт обратился с такой инициативой в Росимущество. Общественники отметили, что отдавать можно тот конфискат, который подлежит уничтожению или не востребован на торгах, пишут «Известия».

В ОНФ отметили, что из-за пандемии многие россияне оказались в затруднительном положении: потребность малоимущих в товарах первой необходимости возросла. А товары, которые конфискуют таможенники, просто уничтожают.

Общественники предложили переписать правила и выдавать конфискат благотворительным организациям, которые бы распределяли вещи между бедными гражданами.

Безусловно, о некачественных или контрафактных товарах не может быть и речи, их просто никто НКО не выдаст, поскольку такая продукция подлежит уничтожению, — отметили в ОНФ.

Кроме того, организация предлагает так же поступать с товарами, которые не удалось продать на торгах. В пресс-службе Росимущества рассказали газете, что пока не согласовали окончательную позицию по этому вопросу.

Ранее сотрудники таможни раскрыли в аэропорту Шереметьево канал контрабанды ювелирных изделий и часов на сумму 100 млн рублей. Задержаны пять человек.