Свыше ста россиян вылетели на родину вывозным рейсом из Доминиканы

https://static.news.ru/photo/7507292a-a562-11ea-b245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские дипломаты помогли 109 гражданам РФ вернуться на родину из Доминиканской Республики в условиях пандемии коронавируса.

Вывозной рейс выполняется российской авиакомпанией Azur Air. Её самолёт прибыл в Доминикану из Венесуэлы, забрав оттуда и из соседней Колумбии ещё 60 граждан РФ.

По словам посла РФ в Венесуэле и Доминикане Сергея Мелика-Багдасарова, для тех соотечественников, у кого были действительные обратные билеты на отменённые рейсы российских авиаперевозчиков, этот вывозной рейс выполняется безвозмездно. Руководитель отделения посольства в Пунта-Кане Михаил Евдокимов, в свою очередь, добавил, что Доминикану смогли покинуть все желавшие россияне, сообщает ТАСС.

Первый случай коронавируса был выявлен в Доминикане 1 марта. Всего в стране COVID-19 заразились более 17,5 тысячи человек. Умерли 502 заражённых, выздоровели 10,8 тысячи.

В России, согласно последним данным, выявлено 423,7 тысячи случаев заражения. Около 187 тысяч человек выздоровели, свыше 5 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 мая в Россию из Афин вылетел последний вывозной рейс. На борту самолёта находились 52 гражданина РФ. Двумя предыдущими рейсами из Греции были вывезены около 190 россиян.