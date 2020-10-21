Свыше четырёх тысяч москвичей сдали плазму с антителами к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/4965c6ac-142d-11eb-b7db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Плазму крови, которую медики применяют в качестве экспериментального метода лечения COVID-19, сдали более четырёх тысяч переболевших жителей столицы.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, некоторые москвичи сдали плазму несколько раз.

Таких более 10% от общего числа доноров, — уточнили в оперштабе.

Плазму применяют при лечении пациентов со средним или тяжёлым течением болезни. Отмечается, что благодаря ей выживаемость увеличивается на 19%, а вероятность перевода больного на аппарат ИВЛ снижается почти в два раза.

Стать донором плазмы может стать вылечившийся от COVID-19 человек в возрасте от 18 до 55 лет, который не имеет хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на гепатиты В и С, ВИЧ. В качестве стимулирующих выплат они получают по пять тысяч рублей за 600 мл плазмы. Забор материала ведётся в четырёх столичных пунктах сдачи плазмы.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус в образцах смывов с поверхностей в транспорте, магазинах и медицинских учреждениях. Исследовано 135 тысяч образцов, взятых с объектов окружающей среды, COVID-19 нашли в 170 из них.