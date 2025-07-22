Священник оценил молодежный тренд с «распятием» на дорожных знаках

Тренд, в ходе которого подростки забираются на дорожные знаки и принимают позу распятия, — это проявление дурости, заявил Общественной Службе Новостей иеромонах Феодорит. Он отметил, что такое поведение молодежи сигнализирует о проблемах в обществе.

Эти действия говорят не в пользу большого ума этих подростков. И говорят о том, что у нас крайне безбожное общество. Потому что если бы общество у нас было хотя бы христианизированно, то для него это было бы противоестественно. Такое поведение подростков просто дурное, — высказался Феодорит.

По его мнению, чем больше общественники будут акцентировать на подобном тренде внимание, тем больше популярности получат подростки, снимающие это на видео. Священник призвал наказывать детей исключительно за реальные проступки, например порчу дорожного знака.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал наказывать подростков и их родителей за кощунственные тренды в социальных сетях. Так он отреагировал на флешмоб, в ходе которого дети изображают распятие на дорожных знаках.