СВР: спецслужбы Запада завербовали боевиков для отправки в Донбасс

Спецслужбы Запада скрытно вербуют боевиков для отправки в Донбасс, при этом отбирают людей с опытом войны на Ближнем Востоке, в Африке, Карабахе, на Балканах, сообщило РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России. Среди боевиков есть исламисты, «не имеющие ни малейшего представления о судьбах жителей далекой от них страны».

СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдаётся лицам, имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах, — говорится в сообщении.

Среди боевиков, вербуемых Западом для войны в Донбассе, есть представители исламистских террористических группировок, давно утративших представление о ценности человеческой жизни. В ведомстве отметили, что эти люди «не имеют ни малейшего представления о судьбах жителей далёкой от них страны».

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Cергей Нарышкин заявил, что у него есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадиcтов. При этом провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе, которые будут «задокументированы» так же, как в своё время фальшивки «белых касок» в Сирии.