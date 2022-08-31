«Свободу превращаем в бардак»: Вяземский о запрете телефонов на уроках Юрий Вяземский о запрете гаджетов в школе: у каждой свободы есть предел, особенно в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Запрет пользоваться телефонами на уроках положительно повлияет на процесс обучения, так как в школе должна быть дисциплина, заявил NEWS.ru ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский. По его словам, «у каждой свободы есть предел, особенно в России». Таким образом он прокомментировал решение Минпросвещения РФ с 1 сентября запретить школьникам пользоваться телефонами на уроках.

Конечно, повлияет положительно. На уроке должна быть дисциплина. Я очень люблю нашу современную молодежь, ценю ее за то, что она свободная, намного более свободная, чем мы. Но у каждой свободы есть свои пределы, особенно в России. Мы не умеем пользоваться свободой. Мы ее превращаем в бардак, — рассказал Вяземский.

Он подчеркнул, что «в хорошей школе должен быть порядок, форма, никаких телефонов и много другого, кроме всяких всплесков, поднятия флага, его можно не поднимать, они должны быть в сердце — флаг и гимн».

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил на Общероссийском родительском собрании, что с 1 сентября 2022-го школах РФ запретят пользоваться телефонами на уроках. По его словам, это делается для того, чтобы не навредить учебному процессу и здоровью школьников. Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах. Глава ведомства добавил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, необходимо обращаться к учителю или классному руководителю.

Утром 31 августа Кравцов сообщил, что почти два миллиона детей пойдут в первый класс 1 сентября. В общей сложности, по его словам, в школы страны отправятся 17,5 млн человек. Он добавил, что преподавание в школах будет вестись по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального и основного общего образования. В пилотном режиме запускается проект «Школа Минпросвещения России», объединяющий в себе лучшие традиции и практики организации учебного процесса.

Ранее стало известно, что с 1 сентября российских школьников ожидают два серьезных нововведения в учебе: еженедельная церемония поднятия государственного флага и внеурочное занятие «Разговоры о важном», направленное на воспитание патриотизма. Как выяснил NEWS.ru, в некоторых школах у родителей требуют выбрать среди дополнительных занятий именно «Разговоры о важном» в обязательном порядке.