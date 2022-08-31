Школьникам в России запретили пользоваться телефонами на уроках Минпросвещения: в школах запрещается пользоваться телефонами на уроках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября этого года в российских школах запрещается пользоваться телефонами на уроках, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. По его словам, это делается для того, чтобы не навредить учебному процессу и здоровью школьников. Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах.

В соответствии с новыми санитарными правилами <...> использование мобильных телефонов на уроках, я подчеркиваю, в российских школах с этого года не допускается. На уроках. Чтобы не отвлекать детей от занятий <...> Кстати, использование телефонов влияет на здоровье детей. Этот момент тоже надо учитывать, — сказал Кравцов.

Сегодня утром Кравцов сообщил, что почти два миллиона детей пойдут в первый класс 1 сентября. В общей сложности, по его словам, в школы страны отправятся 17,5 млн человек. Он добавил, что преподавание в школах будет вестись по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального и основного общего образования. В пилотном режиме запускается проект «Школа Минпросвещения России», объединяющий в себе лучшие традиции и практики организации учебного процесса.

Ранее стало известно, что с 1 сентября российских школьников ожидают два серьезных нововведения в учебе: еженедельная церемония понятия государственного флага и внеурочное занятие «Разговоры о важном», направленное, по плану авторов программы, на воспитание патриотизма.