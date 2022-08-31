Кравцов: в первый класс пойдут почти 2 млн детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти два миллиона детей пойдут в первый класс 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью KP.RU. В общей сложности, по го словам, в школы страны отправятся 17,5 млн человек.

1 сентября станет началом учебного года для 17,5 млн человек. В том числе почти два миллиона первоклассников. С образованием у нас так или иначе связана каждая семья. Так что это праздник нас всех, всей страны, — сказал министр.

Он отметил, что в этом году возобновят работу после капитального ремонта свыше тысячи школ. Кроме того, примут учащихся более 150 новых образовательных учреждений.

Министр добавил, что преподавание в школах будет вестись по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального и основного общего образования. В пилотном режиме запускается проект «Школа Минпросвещения России», объединяющий в себе лучшие традиции и практики организации учебного процесса.

Кравцов также указал на роль дополнительного образования в становлении личности ребенка и развитии его талантов. Он сообщил, что создается еще 150 тысяч новых мест в домах творчества, кружках, кванториумах, «IT-кубах», на станциях юных техников.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября российских школьников ожидают два серьезных нововведения в учебе: еженедельная церемония понятия Государственного флага и внеурочное занятие «Разговоры о важном», направленное, по плану авторов программы, на воспитание патриотизма.