Свидетеля защиты Ефремова проверяют на причастность к передаче наркотиков

https://static.news.ru/photo/8c74ff0c-e20b-11ea-bd3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проходящая по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова Татьяна Беркович, которая выступает в качестве свидетеля защиты, вызвала подозрение у следователей, и они проверяют, могла ли женщина помогать достать наркотики артисту. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Продолжается расследование дела о наркотиках. На причастность к поставке Ефремову наркотиков проверяется Татьяна Беркович, — сказал собеседник ТАСС.

О Беркович известно, что она является ресторатором и давно дружит с Ефремовым. Ранее она рассказывала, что слухи о богатстве актёра явно преувеличены, к тому же на его попечении шестеро детей и ряд других людей, которые тоже пострадают, если актёр отправится в колонию.

8 июня актёр за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу, где ему диагностировали транзиторные ишемические атаки. 19 августа в суде также выслушали показания другого свидетеля — Никиты Высоцкого.

Как писал NEWS.ru, ранее Пресненский суд эвакуировали во время рассмотрения дела актёра.