«Сведены с ума идеологией»: историк объяснил смысл татуировок «азовцев» Историк Бубнов рассказал о значении татуировок украинских военных с «Азовстали»

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Историк Александр Бубнов рассказал, что могут означать татуировки на телах украинский националистов. По его мнению, эти люди просто «сведены с ума» идеологией, сообщает Пятый канал.

Доцент кафедры истории и теории политики МГУ имени Ломоносова пояснил, что наличие татуировок, которые показало Минобороны, говорит о том, какая идеологическая каша намешана в головах националистов. Об этом говорят несколько групп символов, большинство из которых относятся к такому течению, как «белый национализм» или «белый расизм».

В частности, самой известной эмблемой этого течения является 14/88, которую изобрёл американский ультраправый деятель Дэвид Лэйн.

Он придумал историю о том, что есть знаменитая цитата Гитлера, где он излагает цели борьбы за чистоту крови и расы, в которой 88 слов. Лэйн её разложил на две более простые фразы собственного авторства, в каждой из которых по 14 слов, — пояснил историк.

Ещё один символ — козлиная голова, символ сатанинского культа. Это древний эзотерический символ, которому, предположительно, поклонялись ещё тамплиеры. В начале XX века козлиная голова стала эмблемой так называемой Церкви Сатаны в США.

В самом известном варианте голова козла вписана в пятиконечную звезду. На фотографиях «азовцев» есть и сама голова, и голова, вписанная в звезду. Очевидно, что какая-то часть «азовцев» — еще и поклонники Сатаны, — рассказал эксперт.

Также на телах «азовцев» присутствуют многочисленные символы из скандинавской мифологии. Это ключ рун, который тесно связан с неонацистским движением, так как нордическая, скандинавская мифология считается элементом этой идеологии. Изображённый на телах боевиков Кельтский крест ко всему прочему является идеологией Ку-Клукс-Клана — американского ультраправого белого расистского движения.

В татуировках «азовцев» встречается символ 3-й танковой дивизии СС Мёртвая голова и самый известный нацистский символ — Волчий крюк, который в разное время изображался у нескольких подразделений Третьего рейха.

Это показатель, насколько вообще люди нездоровые в своей основе. Видно, что там промыты мозги, что часть просто сведены с ума этой идеологией, готовы выполнять любые вещи... В общем, это страшно — как с помощью всей этой эзотерической чепухи людей сводят с ума и превращают в убийц, машины для убийства, — заключил Бубнов.

Ранее Минобороны России опубликовало новые кадры сдачи в плен «азовцев», которые были заблокированы на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь». На кадрах можно заметить, что некоторые из них расписаны татуировками с нацистской и сатанистской символикой, у одного из боевиков набит портрет Адольфа Гитлера.