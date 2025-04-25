Суперзавтрак за три минуты — тост с намазкой из авокадо и тунца! Все мнем вилкой — и намазка готова! Хотите вкусный и полезный завтрак без лишних хлопот? Попробуйте этот простой рецепт — он зарядит вас энергией на весь день!
Ингредиенты
- Авокадо — 1 шт.
- Тунец в собственном соку — 1 банка
- Красный лук — 1/2 шт.
- Творожный сыр — 60 г
- Соль, перец — по вкусу
- Бездрожжевой хлеб — 6 ломтиков
Приготовление
1. Разомните авокадо вилкой, с тунца слейте жидкость и тоже разомните.
2. Смешайте тунца, авокадо, мелко нарезанный лук и творожный сыр.
3. Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте.
4. Подсушите хлеб на сухой сковороде до хрустящей корочки. Намажьте ароматную массу на тосты и наслаждайтесь
Этот завтрак содержит полезные жиры, белок и правильные углеводы, что позволит вам не перекусывать до обеда. Идеально с чашкой свежего кофе! Приятного аппетита!
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