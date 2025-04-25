Суперзавтрак за 3 минуты! Мнем вилкой и намазка на поджаристый тост готова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суперзавтрак за три минуты — тост с намазкой из авокадо и тунца! Все мнем вилкой — и намазка готова! Хотите вкусный и полезный завтрак без лишних хлопот? Попробуйте этот простой рецепт — он зарядит вас энергией на весь день!

Ингредиенты

Авокадо — 1 шт.

Тунец в собственном соку — 1 банка

Красный лук — 1/2 шт.

Творожный сыр — 60 г

Соль, перец — по вкусу

Бездрожжевой хлеб — 6 ломтиков

Приготовление

1. Разомните авокадо вилкой, с тунца слейте жидкость и тоже разомните.

2. Смешайте тунца, авокадо, мелко нарезанный лук и творожный сыр.

3. Приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте.

4. Подсушите хлеб на сухой сковороде до хрустящей корочки. Намажьте ароматную массу на тосты и наслаждайтесь

Этот завтрак содержит полезные жиры, белок и правильные углеводы, что позволит вам не перекусывать до обеда. Идеально с чашкой свежего кофе! Приятного аппетита!

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