Замена сырникам — обалденные творожные лепешки! Получатся у всех и быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Замена сырникам — обалденные творожные лепешки! Получатся у всех, еще и быстро. Эти нежные лепёшки с яблоком готовятся за 15 минут и получаются пышнее классических сырников. Идеальный завтрак для тех, кто любит творог в новом исполнении! Рецепт с яблоком, но можно и без него или с любой начинкой.

Ингредиенты (на 8–10 лепёшек)

250 г мягкого творога (9%)

2 яйца

120 г муки

1-2 ст. л. сахара

1/3 ч. л. разрыхлителя

1/5 ч. л. ванилина

яблоко для украшения

щепотка соли

2 ст. л. растительного масла

Приготовление

1. В миске смешайте творог, яйца, сахар и соль. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином.

2. Яблоко порежьте тонкими слайсами. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.

3. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепёшки толщиной 1 см. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Украсьте слайсами яблока и полейте медом.

Секреты идеальных лепёшек:

Тесто должно быть гуще, чем на оладьи, но мягче, чем на сырники

Для пышности не перемешивайте тесто слишком активно

Подавайте со сметаной или джемом

Ранее мы готовили беспроигрышные сырники на завтрак! Простой рецепт, который получится у всех.