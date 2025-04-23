Замена сырникам — обалденные творожные лепешки! Получатся у всех, еще и быстро. Эти нежные лепёшки с яблоком готовятся за 15 минут и получаются пышнее классических сырников. Идеальный завтрак для тех, кто любит творог в новом исполнении! Рецепт с яблоком, но можно и без него или с любой начинкой.

Ингредиенты (на 8–10 лепёшек)

  • 250 г мягкого творога (9%)
  • 2 яйца
  • 120 г муки
  • 1-2 ст. л. сахара
  • 1/3 ч. л. разрыхлителя
  • 1/5 ч. л. ванилина
  • яблоко для украшения
  • щепотка соли
  • 2 ст. л. растительного масла

Приготовление

1. В миске смешайте творог, яйца, сахар и соль. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином.

2. Яблоко порежьте тонкими слайсами. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне.

3. Выкладывайте тесто ложкой, формируя лепёшки толщиной 1 см. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Украсьте слайсами яблока и полейте медом.

Секреты идеальных лепёшек:

  • Тесто должно быть гуще, чем на оладьи, но мягче, чем на сырники
  • Для пышности не перемешивайте тесто слишком активно
  • Подавайте со сметаной или джемом

Ранее мы готовили беспроигрышные сырники на завтрак! Простой рецепт, который получится у всех.