Суд взыскал с лежащего в коме Навального более 3,3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/bd0de81c-e7a2-11ea-b48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Арбитражный суд взыскал с оппозиционера Алексея Навального более 3,3 млн рублей судебных издержек в пользу мясокомбината «Дружба народов». В такую сумму была оценена работа адвокатского бюро «Падва и партнёры», которое представляло интересы предприятия.

Судебная тяжба была связана с расследованием о поставках продуктов для Нацгвардии. В нём Навальный рассказывал, что по распоряжению правительства в 2018 году единственным поставщиком продуктов стал мясокомбинат «Дружба народов». Одновременно с этим, как утверждал политик, на некоторые продукты цены были завышены в несколько раз.

Арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального 3 346 554 рубля. <...> В частности, участие в апелляционной инстанции с подготовкой отзыва (без новых доводов) адвокаты оценили в 484 543 рубля, — написали в Telegram юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Там подчеркнули, что оппозиционер «по понятным причинам» не имел возможности участвовать в судебном заседании и обсудить позицию со своими представителями. Суд об этом был письменно заранее уведомлен, добавили в ФБК.

В рамках основного судебного спора Навальному было предписано удалить расследование. За отказ это сделать суд дважды штрафовал политика.

Сейчас оппозиционер находится в коме в берлинской клинике Charité, куда был доставлен 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, куда его госпитализировали 20-го числа с экстренно приземлившегося самолёта, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен, хотя конкретное вещество пока определить не смогли.

Ранее NEWS.ru писал, что бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у компании «Московский школьник» право требовать долг с ФБК в размере 87,6 млн рублей. Ответчиками по похожему иску, связанному с одним из расследований, выступают Навальный и юрист фонда Любовь Соболь. Теперь они должны выплатить долг не комбинату, а лично бизнесмену. По словам Пригожина, он намерен «раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей».