Пригожин выкупил у «Московского школьника» право лично требовать долг с ФБК

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Евгений Пригожин выкупил у ООО «Московский школьник» право требовать долг с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в размере 87,6 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба связанной с Пригожиным компании «Конкорд». Ответчиками по иску выступают оппозиционный политик Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь.

По словам Пригожина, его юристы с 25 августа уже начали работу по принудительному взысканию долга с ФБК и госпожи Соболь. В настоящее время Навальный после отравления находится в коме в берлинской клинике. Решение о том, взыскивать ли с него долг, бизнесмен отложил на неопределенный срок.

Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен,— сказал он, добавив, что позже отыграется «со всем удовольствием».

По словам Пригожина, он намерен «раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей».