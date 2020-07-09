Суд взыскал с Ефремова 117 тысяч рублей долгов за разбитый в аварии джип

https://static.news.ru/photo/33eeb2dc-c1d2-11ea-86ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Артист Михаил Ефремов не заплатил 117 650 рублей транспортного налога за Jeep Grand Cherokee. Именно на этом автомобиле он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения врезался в автомобиль курьера на Садовом кольце.

Как сообщает Telegram-канал Mash, мировой суд Хамовнического района взыскал эти денежные средства с актёра по запросу ИФНС № 4.

В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Ефремова отправили под домашний арест. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Представители актёра неоднократно пытались связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации. Ефремов также заявил, что готов «усыновить» взрослых детей Захарова. Потерпевшая сторона отказалась от таких предложений.

Через несколько дней после смертельного ДТП Ефремов записал видео, в котором попросил прощения у родственников погибшего. Но позже его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актёр не признаёт вины в ДТП. Защитник подчеркнул, что за 20 дней с момента аварии было собрано большое количество доказательств невиновности Ефремова.

NEWS.ru писал, что защита актёра частично признала, что в момент ДТП Ефремов был за рулём.