Суд РФ арестовал жительницу Израиля, трижды проголосовавшую по поправкам

https://static.news.ru/photo/9f7ab308-bbdc-11ea-8ce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Черёмушкинский суд Москвы принял решение о заочном аресте живущей в Израиле граждански России Юлии Ильинской, которой выдали три бюллетеня на голосовании по поправкам в Конституцию.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство следствия, передаёт ТАСС. Дело рассматривают по статье о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования, фигуранту грозит или штраф до 300 тыс. рублей, или принудительные работы на срок до трёх лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как писал NEWS.ru, женщина сама рассказала в социальных сетях, что смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию. Она посетила посольство России в Тель-Авиве, консульство в Хайфе, а также отдала голос дистанционным способом. Кроме того, в Хайфе проголосовать смогла и её 17-летняя дочь, так как дипломаты не проверили возраст избирателя.