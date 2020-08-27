Суд РФ арестовал жительницу Израиля, трижды проголосовавшую по поправкам

Черёмушкинский суд Москвы принял решение о заочном аресте живущей в Израиле граждански России Юлии Ильинской, которой выдали три бюллетеня на голосовании по поправкам в Конституцию.
Таким образом судья удовлетворил ходатайство следствия,
Как писал NEWS.ru, женщина сама рассказала в социальных сетях, что смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию. Она посетила посольство России в Тель-Авиве, консульство в Хайфе, а также отдала голос дистанционным способом. Кроме того, в Хайфе проголосовать смогла и её 17-летняя дочь, так как дипломаты не проверили возраст избирателя.
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