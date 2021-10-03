Суд продлил арест Ивану Сафронову

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С 8 октября в Калининградской области вход в кафе и рестораны будет доступен только для посетителей с QR-кодом, выданным после прививки или перенесённого COVID-19. С 1 ноября аналогичные меры введут в кинотеатрах, спортивных организациях и культурных заведениях. Исключение будет сделано только для детей до 18 лет, говорится на сайте местной администрации.

С 5 октября в регионе также закроют детские игровые комнаты и развлекательные центры. Уже сейчас в области приостановили все культурные мероприятия, кроме проходящих в театрах, филармониях или концертных залах (с...