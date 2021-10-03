Суд продлил арест Ивану Сафронову

Мосгорсуд по ходатайству следствия оставил под арестом обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова до 7 января. Таким образом, общий срок ареста Сафронова составит полтора года. Об этом пишет «Интерфакс».
По данным агентства, заседание 4 октября
Иван Сафронов был арестован в Москве 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Вину журналист и сотрудник Роскосмоса не признал. 30 июля Мосгорсуд продлил срок ареста Сафронова до 7 октября, проигнорировав 230 поручительств, предоставленных стороной защиты.