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Суд продлил арест Ивану Сафронову

16:04, 04 октября 2021
Суд продлил арест Ивану Сафронову Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мосгорсуд по ходатайству следствия оставил под арестом обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова до 7 января. Таким образом, общий срок ареста Сафронова составит полтора года. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, заседание 4 октября проходило в закрытом режиме в связи с секретностью некоторых материалов уголовного дела.

Иван Сафронов был арестован в Москве 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Вину журналист и сотрудник Роскосмоса не признал. 30 июля Мосгорсуд продлил срок ареста Сафронова до 7 октября, проигнорировав 230 поручительств, предоставленных стороной защиты.

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