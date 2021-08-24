Обвиняемого в госизмене Сафронова не уволили из Роскосмоса

Журналист Иван Сафронов, арестованный по делу о государственной измене, по-прежнему является сотрудником Роскосмоса. Он официально работает там советником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по информационной политике, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Напомним, что обвиняемый в госизмене журналист уже больше года находится в СИЗО «Лефортово». Несмотря на это, из Роскосмоса по документам он не уволен, о чём сообщил СМИ сам Рогозин. В то же время глава госкорпорации не ответил, обсуждал ли он дело Сафронова с президентом России Владимиром Путиным.

По версии следствия, Иван Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО, передавая секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Виновным себя он не признал. В конце июня ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей. Первый апелляционный суд признал это решение законным.

Ранее стало известно, что Сафронова перевели в камеру, оборудованную сигнализацией.